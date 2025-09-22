Вампиры средней полосы. Сезон 3
Вампиры средней полосы
Детектив, Фэнтези18+
О сериале

Завершающая глава бессмертной саги про упырей! Включайте сериал «Вампиры средней полосы», 3 сезон, онлайн на видеосервисе Wink — вас ждут любимые герои и новые персонажи в исполнении Евгении Дмитриевой и Софьи Шидловской.

В третьем сезоне привычный уклад миролюбивых вампиров рушится: семейство деда Славы обвиняют в бесследном исчезновении смоленских жителей. Между тем графиня Ольга ждет ребенка, ее супруг Сергей Барановский ослеплен новым статусом бессмертного, а Женёк, воскрешенный дедом Славой, учится контролировать обретенную силу. Борис Феликсович и жаждущий крови уральский клан вампиров готовятся свести счеты с чудаками из Смоленска. В надежде заключить мирное соглашение семья Святослава Вернидубовича покидает родные места и отправляется на Урал, где действуют совсем другие законы.

Смогут ли смоленские вурдалаки защитить свой род и как изменится расстановка сил с рождением первенца Ольги Воронцовой? Приглашаем смотреть «Вампиры средней полосы» — сериал, 3 сезон которого скоро будет доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези, Детектив

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вампиры средней полосы»