Вампиры средней полосы, 3 сезон

Завершающая глава бессмертной саги про упырей!



В третьем сезоне привычный уклад миролюбивых вампиров рушится: семейство деда Славы обвиняют в бесследном исчезновении смоленских жителей. Между тем графиня Ольга ждет ребенка, ее супруг Сергей Барановский ослеплен новым статусом бессмертного, а Женёк, воскрешенный дедом Славой, учится контролировать обретенную силу. Борис Феликсович и жаждущий крови уральский клан вампиров готовятся свести счеты с чудаками из Смоленска. В надежде заключить мирное соглашение семья Святослава Вернидубовича покидает родные места и отправляется на Урал, где действуют совсем другие законы.



Смогут ли смоленские вурдалаки защитить свой род и как изменится расстановка сил с рождением первенца Ольги Воронцовой?


