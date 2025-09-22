Вампиры средней полосы, 3 сезон
- 18+62 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 1
- 18+60 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 2
- 18+48 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 3
- 18+48 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 4
- 18+51 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 5
- 18+Скоро
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 6
- 18+Скоро
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 7
- 18+Скоро
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 8
- 18+Скоро
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 9
- 18+Скоро
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Завершающая глава бессмертной саги про упырей! Включайте сериал «Вампиры средней полосы», 3 сезон, онлайн на видеосервисе Wink — вас ждут любимые герои и новые персонажи в исполнении Евгении Дмитриевой и Софьи Шидловской.
В третьем сезоне привычный уклад миролюбивых вампиров рушится: семейство деда Славы обвиняют в бесследном исчезновении смоленских жителей. Между тем графиня Ольга ждет ребенка, ее супруг Сергей Барановский ослеплен новым статусом бессмертного, а Женёк, воскрешенный дедом Славой, учится контролировать обретенную силу. Борис Феликсович и жаждущий крови уральский клан вампиров готовятся свести счеты с чудаками из Смоленска. В надежде заключить мирное соглашение семья Святослава Вернидубовича покидает родные места и отправляется на Урал, где действуют совсем другие законы.
Смогут ли смоленские вурдалаки защитить свой род и как изменится расстановка сил с рождением первенца Ольги Воронцовой? Приглашаем смотреть «Вампиры средней полосы» — сериал, 3 сезон которого скоро будет доступен в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- ААРежиссёр
Алексей
Акимов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Анастасия
Стежко
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- МГАктёр
Мартин
Герохинович
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Ольга
Медынич
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актриса
Ева
Смирнова
- ААСценарист
Алексей
Акимов
- ОССценарист
Ольга
Симонова
- ДШСценарист
Дмитрий
Шепелевич
- РБСценарист
Роман
Бородавкин
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- МЗХудожник
Михаил
Захаров
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- Оператор
Денис
Першин
- ММОператор
Максим
Миханюк
- Композитор
Иван
Канаев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов
- ЕГКомпозитор
Евгений
Голотенко