Вампиры средней полосы, 3 сезон, 1 серия

Вампиры средней полосы. Сезон 3. Серия 1
2021, Вампиры средней полосы. Сезон 3. Серия 1
Детектив, Фэнтези18+
О сериале

Кровь за кровь, клык за зуб: фантастическая комедия о жизни современных вампиров.

В самом обычном российском городе живет самая обычная семья. Дед Слава, внучка-офицер полиции Аня, ее брат Женек и дядя-врач Жан Иванович ничем не выделяются, потому что бережно охраняют свою тайну. На самом деле все они пьют кровь людей; правда, донорскую — убивать перестали еще в восемнадцатом веке. Однако, судя по всему, кто-то нарушил древний договор вампирского мира: неподалеку от города находят обескровленные тела. Смоленским упырям грозит опасность: убийство человека карается смертью одного из членов клана. Теперь у деда Славы и его семейства есть всего неделя, чтобы найти настоящих убийц.

Кто виновен в этих смертях и причем тут семья мирных вурдалаков? Сериал «Вампиры средней полосы» смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
61 мин / 01:01

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

