Вампиры средней полосы, 3 сезон, 2 серия
- 18+62 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 1
- 18+60 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 2
- 18+48 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 3
- 18+48 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 4
- 18+51 мин
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 5
- 18+Скоро
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 6
- 18+Скоро
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 7
- 18+Скоро
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 8
- 18+Скоро
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 9
- 18+Скоро
Вампиры средней полосы
Сезон 3 Серия 10
О сериале
Кровь за кровь, клык за зуб: фантастическая комедия о жизни современных вампиров.
В самом обычном российском городе живет самая обычная семья. Дед Слава, внучка-офицер полиции Аня, ее брат Женек и дядя-врач Жан Иванович ничем не выделяются, потому что бережно охраняют свою тайну. На самом деле все они пьют кровь людей; правда, донорскую — убивать перестали еще в восемнадцатом веке. Однако, судя по всему, кто-то нарушил древний договор вампирского мира: неподалеку от города находят обескровленные тела. Смоленским упырям грозит опасность: убийство человека карается смертью одного из членов клана. Теперь у деда Славы и его семейства есть всего неделя, чтобы найти настоящих убийц.
Кто виновен в этих смертях и причем тут семья мирных вурдалаков? Сериал «Вампиры средней полосы» смотреть онлайн можно на нашем видеосервисе.
Рейтинг
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- ААРежиссёр
Алексей
Акимов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Анастасия
Стежко
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- МГАктёр
Мартин
Герохинович
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Ольга
Медынич
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актриса
Ева
Смирнова
- ААСценарист
Алексей
Акимов
- ОССценарист
Ольга
Симонова
- ДШСценарист
Дмитрий
Шепелевич
- РБСценарист
Роман
Бородавкин
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- МЗХудожник
Михаил
Захаров
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- Оператор
Денис
Першин
- ММОператор
Максим
Миханюк
- Композитор
Иван
Канаев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов
- ЕГКомпозитор
Евгений
Голотенко