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Вампиры средней полосы
1-й сезон

Вампиры средней полосы (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

9.42021, Вампиры средней полосы. Сезон 1 9 серий
Детективы, Фэнтези18+
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Сюжет

Вурдалаки из Смоленска пытаются доказать, что невиновны в жестоких убийствах, происходящих в округе. В роще неподалеку от Смоленска находят несколько трупов. Они обескровлены и со следами укусов. Чтобы раскрыть необычное дело в город из Москвы приезжает следователь. Его напарницей становится сотрудница местной полиции Анна. Она – член семьи вампиров, которых подозревают в этих убийствах Хранители. Это организация, следящая за выполнением условий древнего договора, запрещающего кровопийцам губить людей. С ее точки зрения наиболее вероятный преступник – новообращенный Женек, ментором которого стал старый вампир Святослав Вернидубович. У его семьи осталась неделя, чтобы доказать невиновность парня.

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Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вампиры средней полосы»

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