Вампиры средней полосы (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Вурдалаки из Смоленска пытаются доказать, что невиновны в жестоких убийствах, происходящих в округе. В роще неподалеку от Смоленска находят несколько трупов. Они обескровлены и со следами укусов. Чтобы раскрыть необычное дело в город из Москвы приезжает следователь. Его напарницей становится сотрудница местной полиции Анна. Она – член семьи вампиров, которых подозревают в этих убийствах Хранители. Это организация, следящая за выполнением условий древнего договора, запрещающего кровопийцам губить людей. С ее точки зрения наиболее вероятный преступник – новообращенный Женек, ментором которого стал старый вампир Святослав Вернидубович. У его семьи осталась неделя, чтобы доказать невиновность парня. онлайн



