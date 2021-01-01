Вампиры средней полосы. Серия 8
Wink
Сериалы
Вампиры средней полосы
1-й сезон
8-я серия
9.42021, Вампиры средней полосы. Серия 8
Детектив, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

Вампиры средней полосы (сериал, 2021) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Вурдалаки из Смоленска пытаются доказать, что невиновны в жестоких убийствах, происходящих в округе. В роще неподалеку от Смоленска находят несколько трупов. Они обескровлены и со следами укусов. Чтобы раскрыть необычное дело в город из Москвы приезжает следователь. Его напарницей становится сотрудница местной полиции Анна. Она – член семьи вампиров, которых подозревают в этих убийствах Хранители. Это организация, следящая за выполнением условий древнего договора, запрещающего кровопийцам губить людей. С ее точки зрения наиболее вероятный преступник – новообращенный Женек, ментором которого стал старый вампир Святослав Вернидубович. У его семьи осталась неделя, чтобы доказать невиновность парня. онлайн

Сериал Вампиры средней полосы 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези, Детектив
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вампиры средней полосы»