Вампиры средней полосы (сериал, 2022) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

9.42022, Вампиры средней полосы. Сезон 2. Серия 7
Детектив, Комедия18+
О сериале

Семейство деда Славы вновь оказывается в центре скандала с убийствами и вынуждено приютить у себя маленькую девочку. В Подмосковье на глазах у юной Милы происходят жуткие убийства. Девочка становится целью опасных преследователей и находит убежище в семье нежити из Смоленска. Станислав Вернидубович, все еще не оправившийся от смерти Женька, с радостью принимает ее у себя. Тем временем новый хранитель Костя мечтает о расширении своих полномочий, чтобы жизни вампиров оказались под его полным контролем, а Ольга Анваровна ждет ребенка. во 2 сезоне «Вампиров средней полосы»

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези, Детектив
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

