Вампиры средней полосы (сериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Вурдалаки из Смоленска пытаются доказать, что невиновны в жестоких убийствах, происходящих в округе. В роще неподалеку от Смоленска находят несколько трупов. Они обескровлены и со следами укусов. Чтобы раскрыть необычное дело в город из Москвы приезжает следователь. Его напарницей становится сотрудница местной полиции Анна. Она – член семьи вампиров, которых подозревают в этих убийствах Хранители. Это организация, следящая за выполнением условий древнего договора, запрещающего кровопийцам губить людей. С ее точки зрения наиболее вероятный преступник – новообращенный Женек, ментором которого стал старый вампир Святослав Вернидубович. У его семьи осталась неделя, чтобы доказать невиновность парня. онлайн
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- ААРежиссёр
Алексей
Акимов
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актриса
Татьяна
Догилева
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Анастасия
Стежко
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- МГАктёр
Мартин
Герохинович
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Ольга
Медынич
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- Актриса
Ева
Смирнова
- ААСценарист
Алексей
Акимов
- ОССценарист
Ольга
Симонова
- ДШСценарист
Дмитрий
Шепелевич
- РБСценарист
Роман
Бородавкин
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ЮКХудожник
Юрий
Карасик
- АЕХудожница
Анастасия
Егорова
- МЗХудожник
Михаил
Захаров
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- АГМонтажёр
Альберт
Галлямов
- УХОператор
Улугбек
Хамраев
- Оператор
Денис
Першин
- ММОператор
Максим
Миханюк
- Композитор
Иван
Канаев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов
- ЕГКомпозитор
Евгений
Голотенко