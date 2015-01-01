Не говори мне «Прощай!» (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Криминальная мелодрама о враждующих семьях. Андрей и Таня вместе давно, и расставание в их планы точно не входит. Но родители влюбленных категорически против их отношений. Виной всему – диаметрально противоположные взгляды на жизнь: Танин дедушка – лесник, а отец Андрея – браконьер. Однажды Андрей застает Таню с ружьем на месте преступления – рядом с телом его убитого отца. Девушка утверждает, что не виновна, но правоохранительные органы считают ее главной подозреваемой. Андрей решает провести собственное расследование. Какие семейные тайны он раскроет и кому в итоге поверит?



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