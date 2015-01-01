Не говори мне «Прощай!» (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.52015, Не говори мне «Прощай!»
Детективы, Криминал88 мин12+
Сюжет
Криминальная мелодрама о враждующих семьях. Андрей и Таня вместе давно, и расставание в их планы точно не входит. Но родители влюбленных категорически против их отношений. Виной всему – диаметрально противоположные взгляды на жизнь: Танин дедушка – лесник, а отец Андрея – браконьер. Однажды Андрей застает Таню с ружьем на месте преступления – рядом с телом его убитого отца. Девушка утверждает, что не виновна, но правоохранительные органы считают ее главной подозреваемой. Андрей решает провести собственное расследование. Какие семейные тайны он раскроет и кому в итоге поверит?
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Информация
Р�ейтинг
- АХРежиссёр
Андрей
Хрулев
- ДЛАктёр
Даниил
Лебедев
- ЕШАктриса
Елизавета
Шукова
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- АЦАктёр
Александр
Цуркан
- ТБАктриса
Татьяна
Бовкалова
- НЦАктриса
Наталья
Цуба
- СНАктриса
Светлана
Никифорова
- АБАктёр
Александр
Бранкевич
- ИСАктёр
Игорь
Сидорчик
- АКАктёр
Анна
Кисель
- АПСценарист
Алена
Платун
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- АКОператор
Алексей
Колузов