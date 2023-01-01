Во саду ли, в огороде
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Во саду ли, в огороде

Во саду ли, в огороде (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

9.12012, Во саду ли, в огороде 1 сезон
Мелодрамы, Мини-сериалы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сорокопятилетняя «баба-ягодка» Валентина живет в деревне. Она пользуется любовью и уважением односельчан. Но она одинока – ее муж ушел от нее много лет назад, а дочь-красавица учится в областном центре и приезжает домой редко. Неожиданно на стихийном митинге односельчане смещают проворовавшегося Главу сельсовета и выбирают на его место Валентину. И хотя она только временно исполняет обязанности Главы, Валентина не привыкла работать вполсилы.

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