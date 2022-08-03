Сорокопятилетняя «баба-ягодка» Валентина живет в деревне. Она пользуется любовью и уважением односельчан. Но она одинока – ее муж ушел от нее много лет назад, а дочь-красавица учится в областном центре и приезжает домой редко. Неожиданно на стихийном митинге односельчане смещают проворовавшегося Главу сельсовета и выбирают на его место Валентину. И хотя она только временно исполняет обязанности Главы, Валентина не привыкла работать вполсилы.

