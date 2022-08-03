Во саду ли, в огороде (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.22012, Во саду ли, в огороде. Серия 1
Мелодрама12+
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О сериале
Сорокопятилетняя «баба-ягодка» Валентина живет в деревне. Она пользуется любовью и уважением односельчан. Но она одинока – ее муж ушел от нее много лет назад, а дочь-красавица учится в областном центре и приезжает домой редко. Неожиданно на стихийном митинге односельчане смещают проворовавшегося Главу сельсовета и выбирают на его место Валентину. И хотя она только временно исполняет обязанности Главы, Валентина не привыкла работать вполсилы.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Максим
Демченко
- НРАктриса
Наталья
Рогожкина
- Актёр
Владимир
Литвинов
- СПАктёр
Сергей
Пукита
- ИКАктёр
Иван
Краско
- ЛМАктриса
Лариса
Маршалова
- НКАктёр
Николай
Кучиц
- ДПАктриса
Дарья
Пашкова
- АКАктриса
Александра
Кривошей
- АОАктёр
Александр
Островский
- ВВАктёр
Владимир
Воронков
- ВИСценарист
Владимир
Игнатьев
- ЛНСценарист
Любовь
Новикова
- КОСценарист
Кирилл
Олюшкин
- МШСценарист
Марина
Шихалеева
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЮЕПродюсер
Юлия
Ерешко
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков