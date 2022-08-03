Во саду ли, в огороде. Серия 1
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Во саду ли, в огороде
1-й сезон
1-я серия

Во саду ли, в огороде (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.22012, Во саду ли, в огороде. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Сорокопятилетняя «баба-ягодка» Валентина живет в деревне. Она пользуется любовью и уважением односельчан. Но она одинока – ее муж ушел от нее много лет назад, а дочь-красавица учится в областном центре и приезжает домой редко. Неожиданно на стихийном митинге односельчане смещают проворовавшегося Главу сельсовета и выбирают на его место Валентину. И хотя она только временно исполняет обязанности Главы, Валентина не привыкла работать вполсилы.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Во саду ли, в огороде»