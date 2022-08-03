Исцеление (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сезоны и серии
О сериале
Добрая и чуткая Оля работает воспитательницей в детском садике. Она беззаветно любит мужа и мечтает о собственных детях. Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь – на стороне у него подрастает сын, а в семье его удерживают лишь деньги жены. Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- ОИАктриса
Ольга
Иванова
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актёр
Алексей
Анищенко
- Актриса
Мария
Горбань
- Актриса
Наталья
Рудова
- АПАктёр
Артемий
Падалка
- Актриса
Диана
Енакаева
- Актёр
Александр
Наумов
- Актриса
Ирина
Чериченко
- Актёр
Александр
Обласов
- ВМСценарист
Василий
Мешков
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- РСХудожник
Роман
Спивак
- АЯХудожница
Анастасия
Яхнина
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- АЩОператор
Александр
Щурок
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев