Исцеление. Серия 2
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Исцеление (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Исцеление. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Добрая и чуткая Оля работает воспитательницей в детском садике. Она беззаветно любит мужа и мечтает о собственных детях. Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь – на стороне у него подрастает сын, а в семье его удерживают лишь деньги жены. Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Исцеление»