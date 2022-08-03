Добрая и чуткая Оля работает воспитательницей в детском садике. Она беззаветно любит мужа и мечтает о собственных детях. Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь – на стороне у него подрастает сын, а в семье его удерживают лишь деньги жены. Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни…

