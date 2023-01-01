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Исцеление
1-й сезон

Исцеление (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

9.02015, Исцеление. Сезон 1 2 серии
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Добрая и чуткая Оля работает воспитательницей в детском садике. Она беззаветно любит мужа и мечтает о собственных детях. Но за мирным семейным фасадом скрывается тайна. Муж Денис давно ведет двойную жизнь – на стороне у него подрастает сын, а в семье его удерживают лишь деньги жены. Когда обман оказывается на грани разоблачения, Денис с любовницей затевают осуществление страшного замысла, едва не лишившего Олю жизни…

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Исцеление»