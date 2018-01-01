Биография

Ирина Чериченко – советская и российская актриса театра и кино, продюсер. Родилась в 1963 году в семье военного. Семья часто переезжала из города в город. В Запорожье Ирина начала заниматься танцами и театральным искусством. Прямо на выпускном экзамене в хореографическом училище Ирина получила травму, которая не позволила ей дальше заниматься танцами. Поэтому она решила пробовать себя в актерстве и поступила в Щукинское училище. Начала работать в Театре дружбы народов, затем в театре «Монолог XXI век». Фильмы Ирины Чериченко начали выходить в конце 80-х, но широкую мгновенную известность ей принесла лента «Завтра была война». По неизвестным причинам после этой роли Ирина на время прервала кинокарьеру и ушла послушницей в монастырь, так как ей казалось, что она обречена на однотипные роли по образцу сыгранной Искры Поляковой. Обдумав свою жизнь и карьеру, Чериченко вернулась в кино через несколько лет, и из нее вышла превосходная сериальная актриса. В 1990-е годы Чериченко предприняла попытку вернуться в танцевальный мир – она ездила в зарубежное турне с танцевальным коллективом. Затем начала заниматься бизнесом. Наиболее значимые роли Ирины Чериченко – это роли в сериалах «Ранетки», «Возьми меня с собой», «Судьбы загадочное завтра» и другие. Всего она исполнила около 60 ролей в кино. Актриса дважды была замужем, у нее есть сын Филипп.