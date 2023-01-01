Кому на Руси жить... (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно
8.21989, Кому на Руси жить...
Драмы, Криминал135 мин18+
Сюжет
После окончания войны Иван Бачурин возвращается домой к семье и огромному саду, любимому им с самого детства. Но неожиданно выходит указ об обложении налогом фруктовых деревьев, находящихся в частных владениях. Бачурин решает уничтожить прекрасный сад и обливает яблони кипятком. Так он полу�чает свой первый тюремный срок. Вернувшись домой в 1953-м, Иван знакомится с женщиной и надеется начать новую жизнь, но всe заканчивается очередным сроком.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- МВРежиссёр
Михаил
Ведышев
- Актёр
Алексей
Булдаков
- ГМАктриса
Галина
Макарова
- АБАктёр
Андрей
Болтнев
- НЕАктриса
Наталья
Егорова
- Актриса
Ирина
Чериченко
- БНАктёр
Борис
Новиков
- АВАктёр
Андрей
Верховцев
- Актёр
Сергей
Гармаш
- ЮРАктёр
Юрий
Рычков
- ССАктёр
Сергей
Севастьянов
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- ААОператор
Александр
Антипенко
- ШККомпозитор
Шандор
Каллош