Кому на Руси жить...
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Кому на Руси жить...

Кому на Руси жить... (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

8.21989, Кому на Руси жить...
Драмы, Криминал135 мин18+

Сюжет

После окончания войны Иван Бачурин возвращается домой к семье и огромному саду, любимому им с самого детства. Но неожиданно выходит указ об обложении налогом фруктовых деревьев, находящихся в частных владениях. Бачурин решает уничтожить прекрасный сад и обливает яблони кипятком. Так он получает свой первый тюремный срок. Вернувшись домой в 1953-м, Иван знакомится с женщиной и надеется начать новую жизнь, но всe заканчивается очередным сроком.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Криминал, Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb