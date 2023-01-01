Кому на Руси жить... (фильм, 1989) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После окончания войны Иван Бачурин возвращается домой к семье и огромному саду, любимому им с самого детства. Но неожиданно выходит указ об обложении налогом фруктовых деревьев, находящихся в частных владениях. Бачурин решает уничтожить прекрасный сад и обливает яблони кипятком. Так он полу�чает свой первый тюремный срок. Вернувшись домой в 1953-м, Иван знакомится с женщиной и надеется начать новую жизнь, но всe заканчивается очередным сроком.



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