Вьюга
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Вьюга

Вьюга (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Вьюга
Семейный88 мин12+

О фильме

Студентка Маша гостит у отца, в небольшом посeлке вблизи железнодорожной станции Дальнее. В канун нового года, несмотря на разыгравшуюся вьюгу, девушка собирается ехать в Москву к своему жениху Сергею. Но отец категорически отказывается отпускать дочь.

Страна
Россия
Жанр
Семейный
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Вьюга»