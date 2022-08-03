Вьюга (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

О фильме
Студентка Маша гостит у отца, в небольшом посeлке вблизи железнодорожной станции Дальнее. В канун нового года, несмотря на разыгравшуюся вьюгу, девушка собирается ехать в Москву к своему жениху Сергею. Но отец категорически отказывается отпускать дочь.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- ИШАктёр
Илья
Шляга
- Актёр
Александр
Наумов
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актриса
Ирина
Чериченко
- АСАктёр
Александр
Стефанцов
- ЕОАктриса
Елена
Оболенская
- ОКАктриса
Ольга
Кирсанова-Миропольская
- АКАктёр
Александр
Комиссаров
- Актёр
Константин
Карасик
- ТГСценарист
Татьяна
Глущенко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- ВБКомпозитор
Виктор
Бондарюк