Биография

Знаменитый российский режиссер Роман Просвирнин появился на свет 7.02.1975 г. Несмотря на то, что его можно считать достаточно молодым кинорежиссером, в его фильмографии уже значится более 20 крупных проектов. Работает в разных жанрах, включая детектив, мелодраму, комедию и даже фильмы-сказки. Дебют Просвирнина как режиссера состоялся в 2005 г., когда он работал над нашумевшим телесериалом «Не родись красивой!». Этот фильм приковывал к экранам миллионы женщин со всех стран бывшего СНГ и представляет собой адаптацию американского сериала «Дурнушка». Далее он снимает картину «Ключи от счастья», пилотная серия (из 4-х) выходит в начале 2008 г. Другие фильмы Просвирина также имели на отечественном телевидении и в кинотеатрах большой успех. Сюда можно отнести и «Уравнение со всеми известными», и «Когда мы были счастливы», и небезызвестную «Анжелику», и «Террор любовью», и «Голубку», и «Каждый сам за себя», а также «По секрету всему свету», «Московскую борзую» и др. В его картинах снимаются очень известные российские актеры, такие как Нелли Уварова, Мария Куликова, Алексей Зубков, Мария Миронова, Григорий Антипенко, Евгений Пронин, Иван Жидков, Ольга Красько и пр.