Роман Просвирнин
- Карьера
- Режиссёр
- Дата рождения
- 7 февраля 1975 г. (50 лет)
Биография
Знаменитый российский режиссер Роман Просвирнин появился на свет 7.02.1975 г. Несмотря на то, что его можно считать достаточно молодым кинорежиссером, в его фильмографии уже значится более 20 крупных проектов. Работает в разных жанрах, включая детектив, мелодраму, комедию и даже фильмы-сказки. Дебют Просвирнина как режиссера состоялся в 2005 г., когда он работал над нашумевшим телесериалом «Не родись красивой!». Этот фильм приковывал к экранам миллионы женщин со всех стран бывшего СНГ и представляет собой адаптацию американского сериала «Дурнушка». Далее он снимает картину «Ключи от счастья», пилотная серия (из 4-х) выходит в начале 2008 г. Другие фильмы Просвирина также имели на отечественном телевидении и в кинотеатрах большой успех. Сюда можно отнести и «Уравнение со всеми известными», и «Когда мы были счастливы», и небезызвестную «Анжелику», и «Террор любовью», и «Голубку», и «Каждый сам за себя», а также «По секрету всему свету», «Московскую борзую» и др. В его картинах снимаются очень известные российские актеры, такие как Нелли Уварова, Мария Куликова, Алексей Зубков, Мария Миронова, Григорий Антипенко, Евгений Пронин, Иван Жидков, Ольга Красько и пр.
Фильмография
Режиссёр
- 8.6
Хронос2022, 98 минБесплатно
- 8.9
Сколько стоит счастье2017Бесплатно
- 9.0
Блюз для сентября2017, 92 минБесплатно
- 8.7
Неваляшка2016Бесплатно
- 9.0
По секрету всему свету2015, 91 минБесплатно
- 9.0
Исцеление2015Бесплатно
- 7.9
Соучастники2015, 93 минБесплатно
- 9.3
Гюльчатай. Ради любви2014Бесплатно
- 9.1
Фальшивая нота2013Бесплатно
- 8.9
Везучая2013, 92 минБесплатно
- 8.8
Вьюга2013, 88 минБесплатно
- 8.8
Личное дело майора Баранова2012, 97 минБесплатно
- 8.8
Каждый за себя2012Бесплатно
- 9.4
Гюльчатай2011Бесплатно
- 9.2
Террор любовью2009Бесплатно
- 9.2
Когда мы были счастливы2009Бесплатно
- 9.3
Ключи от счастья2008Бесплатно