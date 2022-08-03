Фильм Везучая (2013)

Ирина Боярова – олимпийская чемпионка по бегу. У нее нет ни семьи, ни друзей – вся жизнь героини посвящена спорту. Однажды на курорте у Ирины завязывается роман с врачом Димой. Оба понимают, что их отношения серьeзны, но, по стечению обстоятельств, влюбленные разлучаются, не объяснившись друг с другом… Вскоре Ирина понимает, что беременна. Она приезжает к Диме домой, чтобы сообщить радостную новость, но ее радужные надежды в одночасье рушатся…

