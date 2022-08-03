Фильм Везучая (2013)

О фильме
Ирина Боярова – олимпийская чемпионка по бегу. У нее нет ни семьи, ни друзей – вся жизнь героини посвящена спорту. Однажды на курорте у Ирины завязывается роман с врачом Димой. Оба понимают, что их отношения серьeзны, но, по стечению обстоятельств, влюбленные разлучаются, не объяснившись друг с другом… Вскоре Ирина понимает, что беременна. Она приезжает к Диме домой, чтобы сообщить радостную новость, но ее радужные надежды в одночасье рушатся…
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- Актриса
Елена
Лядова
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- ЮБАктриса
Юлия
Беретта
- Актёр
Александр
Наумов
- Актёр
Сергей
Погосян
- АБАктёр
Александр
Бобров
- ЕЧАктриса
Евгения
Чиркова
- Актриса
Алёна
Яковлева
- АСАктёр
Александр
Суворов
- СГАктёр
Сергей
Гусинский
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- Композитор
Даша
Чаруша