Биография

Юлия Беретта — актриса, актриса дубляжа. Родилась в Москве 19 февраля 1979 года. Настоящая фамилия актрисы — Долгашева. Юлия закончила музыкальную школу по классу гитары, а после получения аттестата поступила в ГИТИС, где занималась на актерском факультете под руководством Юрия Нифонтова. Эффектная внешность и хороший голос позволили Юлии пройти отбор в группу «Стрелки». В этом музыкальном коллективе она пела и сочиняла песни. В 2022 году певица взяла себе псевдоним Беретта и начала сольную карьеру. В творческой биографии Юлии Беретты более тридцати фильмов в жанрах комедия, мелодрама и драма. Она участвовала в их создании как актриса второго и первого плана, актриса дубляжа. Дебютным фильмом Юлии стал сериал 1999 года «Будем знакомы!». Первая заметная роль — Лена в фильме «Супертеща для неудачника». Беретта снималась в фильмах «Фабрика грез», «Чудная долина», «Самый лучший фильм». В криминальной драме «Частник» Юлия сыграла главную героиню. В сериале «Макс и гусь» актриса сыграла Женю Додину — премьера фильма состоялась на онлайн-платформе Wink в 2023 году.