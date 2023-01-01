Биография

Сергей Погосян — российско-казахский актер театра и кино. Родился в Алма-Ате 20 июля 1972 года. Свое первое образование будущий кинодеятель получил в аграрном институте, но в процессе обучения начал задумываться о профессии актера и стал посещать театральную студию. По окончании вуза отправился за вторым дипломом в Казахскую национальную академию искусств. После выпуска был принят в труппу Русского театра драмы имени Лермонтова, а в 2016 году перешел в Московский ТЮЗ. Первую заметную роль в кино Сергей Погосян получил в 2005 году — он сыграл Сурена в мелодраме «Продается дача». Также в портфолио актера числятся популярный ситком «Восьмидесятые» от СТС, скетч-шоу «Одна за всех» и сериал «Держи удар, детка». В 2018 году Сергей сыграл в детективной ленте «Шифр», а в 2021-м пополнил фильмографию проектами «Сестры» и «Небесная команда».