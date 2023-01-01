Фара (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.61999, Фара
Триллер, Драма73 мин16+
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О фильме
В крупном банке на секретном счете лежат миллионы. Код счета знает единственный человек в городе, сын убитого директора банка, добродушный толстяк, владелец и шеф-повар кафе «Ласточка».
Он не пользуется своим наследством до тех пор, пока на его пути не попадается незнакомка с больным ребенком, жизнь которого можно спасти только немедленной и очень дорогой операцией. Это мафия решила устроить шантаж чувствительному Фаре, подослав к нему женщину, у которой не оставалось другого выбора. Тогда и «всплыл» заветный код. Но проблемы, за решение которых взялся Фара, помогли ему обрести близких людей и начать новую жизнь.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АКРежиссёр
Абай
Карпыков
- ФААктёр
Фархад
Абдраимов
- Актриса
Кристина
Орбакайте
- АААктёр
Александр
Александров
- КНАктриса
Камила
Нуркеева
- ДСАктёр
Даурен
Сарсекеев
- БЖАктёр
Бопеш
Жандаев
- СААктёр
Саги
Ашимов
- СДАктёр
Сергей
Дулесов
- ИСАктёр
Игорь
Сейфулин
- ЮКАктёр
Юрий
Капустин
- ЛАСценарист
Лейла
Ахинжанова
- БАСценарист
Борис
Айрапетян
- АБПродюсер
Анатолий
Брицов
- ДГПродюсер
Дмитрий
Гусев
- БАПродюсер
Борис
Айрапетян
- СААктёр дубляжа
Саги
Ашимов
- ЕЖАктёр дубляжа
Евгений
Жуманов
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Капустин
- Актёр дубляжа
Сергей
Погосян
- ТБМонтажёр
Татьяна
Белоусова
- АБОператор
Алексей
Беркович
- ББКомпозитор
Борис
Беглар