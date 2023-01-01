Фара (фильм, 1999) смотреть онлайн

В крупном банке на секретном счете лежат миллионы. Код счета знает единственный человек в городе, сын убитого директора банка, добродушный толстяк, владелец и шеф-повар кафе «Ласточка».



Он не пользуется своим наследством до тех пор, пока на его пути не попадается незнакомка с больным ребенком, жизнь которого можно спасти только немедленной и очень дорогой операцией. Это мафия решила устроить шантаж чувствительному Фаре, подослав к нему женщину, у которой не оставалось другого выбора. Тогда и «всплыл» заветный код. Но проблемы, за решение которых взялся Фара, помогли ему обрести близких людей и начать новую жизнь.



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