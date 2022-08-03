Блюз для сентября (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Звезда «Измен» Глафира Тарханова в мелодраме о первой любви, которая не забывается.



Наташа Исаева — девушка исключительной доброты. В свободное от воспитания крестницы время она помогает обитателям собачьего приюта, а вот на личную жизнь времени не хватает. Однажды Наташа находит на дороге раненого пса и отвозит его в ветеринарную клинику. Врач, который проводит операцию, оказывается ее бывшим одноклассником Олегом. К своему разочарованию она обнаруживает, что из человека, всерьез увлеченного музыкой, он превратился в обыкновенного пьяницу. Наташа решает взять Олега под личную опеку… Что из этого выйдет, вы узнаете, если будете смотреть онлайн фильм «Блюз для сентября» (2017).



