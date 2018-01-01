Wink
Фильмы
Блюз для сентября
Актёры и съёмочная группа фильма «Блюз для сентября»

Актёры и съёмочная группа фильма «Блюз для сентября»

Режиссёры

Роман Просвирнин

Роман Просвирнин

Режиссёр

Актёры

Глафира Тарханова

Глафира Тарханова

АктрисаНаташа Исаева
Сергей Перегудов

Сергей Перегудов

АктёрОлег
Елена Дробышева

Елена Дробышева

Актрисамать Наташи
Ирина Основина

Ирина Основина

АктрисаДарья Петровна
Диана Енакаева

Диана Енакаева

АктрисаКристина
Владимир Рушайло

Владимир Рушайло

Актёрсын Олега
Анастасия Балякина

Анастасия Балякина

АктрисаСветлана
Сергей Бызгу

Сергей Бызгу

АктёрАрсен
Дмитрий Богдан

Дмитрий Богдан

АктёрАнтон
Мария Горбань

Мария Горбань

Актрисадамочка

Сценаристы

Александра Сафонова

Александра Сафонова

Сценарист

Продюсеры

Александр Кушаев

Александр Кушаев

Продюсер
Ирина Смирнова-Бейнарович

Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер
Лариса Комарова

Лариса Комарова

Продюсер

Художники

Роман Спивак

Роман Спивак

Художник

Монтажёры

Ольга Кораблева

Ольга Кораблева

Монтажёр

Операторы

Кирилл Зоткин

Кирилл Зоткин

Оператор

Композиторы

Игорь Бабаев

Игорь Бабаев

Композитор