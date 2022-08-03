Майор Баранов, профессионал с непростым характером, за излишнее рвение отстранен от службы и мается на мелких подработках. Неожиданно ему предлагают поучаствовать в операции по разоблачению опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы. И всe бы хорошо, но в деле оказывается слишком много подводных камней: майору придeтся ехать в маленький городок, устроиться воспитателем в детский сад, да еще и вести расследование под руководством женщины…

