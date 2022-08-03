Личное дело майора Баранова (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно
8.82012, Личное дело майора Баранова
Комедия, Криминал97 мин16+
О фильме
Майор Баранов, профессионал с непростым характером, за излишнее рвение отстранен от службы и мается на мелких подработках. Неожиданно ему предлагают поучаствовать в операции по разоблачению опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы. И всe бы хорошо, но в деле оказывается слишком много подводных камней: майору придeтся ехать в маленький городок, устроиться воспитателем в детский сад, да еще и вести расследование под руководством женщины…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актриса
Мария
Миронова
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- ДЗАктёр
Дмитрий
Зеничев
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- МЮАктёр
Максим
Юдин
- СГАктёр
Сергей
Гусинский
- НЕАктриса
Нина
Есина
- АСАктёр
Андрей
Селиванов
- ИЦСценарист
Илья
Цофин
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ДБПродюсер
Дмитрий
Бейнарович
- ЕЦХудожница
Екатерина
Цитрина
- АКХудожник
Александр
Костяшин
- ККМонтажёр
Клим
Козинский
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин