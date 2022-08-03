Личное дело майора Баранова
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Личное дело майора Баранова

Личное дело майора Баранова (фильм, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.82012, Личное дело майора Баранова
Комедия, Криминал97 мин16+

О фильме

Майор Баранов, профессионал с непростым характером, за излишнее рвение отстранен от службы и мается на мелких подработках. Неожиданно ему предлагают поучаствовать в операции по разоблачению опасного преступника, сбежавшего из тюрьмы. И всe бы хорошо, но в деле оказывается слишком много подводных камней: майору придeтся ехать в маленький городок, устроиться воспитателем в детский сад, да еще и вести расследование под руководством женщины…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Личное дело майора Баранова»