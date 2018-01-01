Биография

Максим Юдин — российский актер. Родился в Москве 1 октября 2000 года. На съемочной площадке появился в шесть лет: сыграл маленького сына Иосифа Сталина в картине «Жена Сталина». Уже в школьные годы в его коллекции киноработ появились несколько фильмов и сериалов. Получив аттестат, Максим поступил в Московский открытый колледж на музыкальное отделение. Сегодня в творческую биографию Максима Юдина входят такие проекты, как «Мужчина в моей голове», «Кровинушка», «Светофор», «Бедные родственники», «Топтуны», «Сколько стоит счастье». Помимо актерской деятельности Юдин занимается музыкой: играет на ударных инструментах, гитаре и скрипке.