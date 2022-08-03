Отец Матвей (сериал, 2014) смотреть онлайн
9.22014, Отец Матвей 1 сезон
Криминал12+
Священник Матвей с семьей приезжает в небольшой городок, куда он назначен на приход. На первый взгляд, жизнь здесь идет тихо-мирно по налаженной колее. Но впечатление это обманчиво: за тихим фасадом скрываются страшные тайны, и многие жизни рушатся, потому что люди здесь привыкли закрывать на всe глаза. Отцу Матвею предстоит в одиночку разобраться, что же происходит в городе на самом деле, и, распутывая сложнейшие головоломки, привнести сюда свет.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ВДРежиссёр
Валерий
Девятилов
- ВКАктёр
Владимир
Колганов
- Актёр
Родион
Галюченко
- ВААктриса
Виктория
Адельфина
- МЮАктёр
Максим
Юдин
- ИШАктёр
Иван
Шмаков
- ЛГАктёр
Леонид
Громов
- АФАктёр
Артем
Федотов
- Актриса
Екатерина
Молоховская
- Актёр
Олег
Масленников-Войтов
- ОЧАктёр
Олег
Чудницов
- АЗСценарист
Алексей
Зернов
- ДФСценарист
Дарья
Фоминых-Дезомбре
- РБСценарист
Родион
Белецкий
- КПСценарист
Кирилл
Плетнер
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИЛХудожница
Ирина
Лаптева
- СПОператор
Сергей
Политик