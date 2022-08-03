Отец Матвей
Отец Матвей

Отец Матвей (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.22014, Отец Матвей 1 сезон
Криминал12+

О сериале

Священник Матвей с семьей приезжает в небольшой городок, куда он назначен на приход. На первый взгляд, жизнь здесь идет тихо-мирно по налаженной колее. Но впечатление это обманчиво: за тихим фасадом скрываются страшные тайны, и многие жизни рушатся, потому что люди здесь привыкли закрывать на всe глаза. Отцу Матвею предстоит в одиночку разобраться, что же происходит в городе на самом деле, и, распутывая сложнейшие головоломки, привнести сюда свет.

Страна
Россия
Жанр
Криминал

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.0 IMDb

