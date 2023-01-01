Олег Масленников-Войтов

Биография

Олег Масленников – актер кино и театра, режиссер-постановщик, телеведущий. В его активе – более семидесяти киноролей, работа в нескольких театрах, постановка собственного спектакля. Масленников-Войтов (первая фамилия – творческий псевдоним актера) родился в Душанбе. Родители Олега перебрались по делам в Москву, когда мальчику едва только исполнилось одиннадцать лет. В столице он заинтересовался боевыми искусствами, посещал занятия по айкидо и тхэквондо, а также играл в баскетбол, волейбол и водное поло. В десятом классе Олег перешел в лицей с театральным уклоном, что и повлияло на выбор жизненного пути. Он заинтересовался актерским мастерством, поступил на актерский в школу-студию MXAT, а после завершения учебы некоторое время преподавал фехтование в альма-матер. Первую роль Олег Масленников сыграл в спектакле «Петля». После дебюта он получил несколько приглашений, в том числе – в кино. В фильмах Олег Масленников начал сниматься в 2000 году: вначале его приглашали на небольшие роли, затем – на более значимые. Среди наиболее успешных работ актера – «ЧБ», «Тяжелый песок» и «Менталист».