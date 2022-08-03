Приказано женить (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Главный герой этой истории капитан-лейтенант - связист от бога - Владимир Козлов. Он человек незаменимый! Но есть одна беда - Володя страшно рассеян, отчего постоянно попадает в нелепые ситуации. Из-за своей несобранности он однажды умудрился во время общего построения поставить в неловкое положение самого контр-адмирала Лобанова! Тот осерчал и приказал уволить Козлова. Сослуживцы в панике! Без Володи в местном узле связи полная неразбериха, а главное, придется заново подавать документы на квартиры военнослужащим и пропустить очередь, в которой стоял горе-связист. Друзья Маслеников и Ленцов заступаются за Володю перед контр-адмиралом, просят простить, ведь у их приятеля свадьба «на носу». Теперь Володе надо за неделю срочно найти себе невесту и жениться!
Рейтинг
- ЮМРежиссёр
Юрий
Морозов
- Актёр
Олег
Масленников-Войтов
- ДРАктриса
Дарья
Румянцева
- Актёр
Александр
Ратников
- МРАктриса
Мария
Риваль
- Актёр
Борис
Щербаков
- ДКАктёр
Данила
Кошелев
- ДКАктёр
Дмитрий
Кошелев
- ГТАктриса
Галина
Тигонен
- ОФАктёр
Олег
Флеер
- МКАктриса
Мария
Кондратенко
- ОДСценарист
Ольга
Данилова
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- Продюсер
Родион
Павлючик
- МЧПродюсер
Михаил
Чурбанов
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- АЛХудожница
Анжела
Логин
- ЮММонтажёр
Юрий
Морозов
- ПКОператор
Павел
Кулаков
- Композитор
Анатолий
Зубков