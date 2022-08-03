Приказано женить (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Главный герой этой истории капитан-лейтенант - связист от бога - Владимир Козлов. Он человек незаменимый! Но есть одна беда - Володя страшно рассеян, отчего постоянно попадает в нелепые ситуации. Из-за своей несобранности он однажды умудрился во время общего построения поставить в неловкое положение самого контр-адмирала Лобанова! Тот осерчал и приказал уволить Козлова. Сослуживцы в панике! Без Володи в местном узле связи полная неразбериха, а главное, придется заново подавать документы на квартиры военнослужащим и пропустить очередь, в которой стоял горе-связист. Друзья Маслеников и Ленцов заступаются за Володю перед контр-адмиралом, просят простить, ведь у их приятеля свадьба «на носу». Теперь Володе надо за неделю срочно найти себе невесту и жениться!

