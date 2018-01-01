Wink
Фильмы
Приказано женить
Актёры и съёмочная группа фильма «Приказано женить»

Актёры и съёмочная группа фильма «Приказано женить»

Режиссёры

Юрий Морозов

Режиссёр

Актёры

Олег Масленников-Войтов

АктёрМасленников
Дарья Румянцева

АктрисаЗина
Александр Ратников

АктёрКозлов
Мария Риваль

АктрисаЛара
Борис Щербаков

АктёрЛобанов
Данила Кошелев

АктёрМиша
Дмитрий Кошелев

АктёрГриша
Галина Тигонен

Актрисасекретарша Арина
Олег Флеер

Актёрначальник дофа
Мария Кондратенко

АктрисаВика

Сценаристы

Ольга Данилова

Сценарист

Продюсеры

Павел Бабин

Продюсер
Родион Павлючик

Продюсер
Михаил Чурбанов

Продюсер
Анастасия Шипулина

Продюсер

Художники

Анжела Логин

Художница

Монтажёры

Юрий Морозов

Монтажёр

Операторы

Павел Кулаков

Оператор

Композиторы

Анатолий Зубков

Композитор