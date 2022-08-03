Золотая невеста (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

Деревенские старик со старухой берутся выдать замуж городскую племянницу, засидевшуюся в девках, когда та приезжает погостить на новогодние каникулы. Чтобы привлечь интерес к еe неказистой персоне, оборотистая бабка без ведома племяшки распускает слух, будто Надя – вдова-миллионерша, и скоро получит наследство от умершего мужа-бизнесмена.

