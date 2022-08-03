Золотая невеста (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Золотая невеста
Комедия92 мин12+
О фильме
Деревенские старик со старухой берутся выдать замуж городскую племянницу, засидевшуюся в девках, когда та приезжает погостить на новогодние каникулы. Чтобы привлечь интерес к еe неказистой персоне, оборотистая бабка без ведома племяшки распускает слух, будто Надя – вдова-миллионерша, и скоро получит наследство от умершего мужа-бизнесмена.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- РБРежиссёр
Роман
Барабаш
- Актриса
Глафира
Тарханова
- Актёр
Александр
Ратников
- Актёр
Олег
Масленников-Войтов
- ВААктёр
Виталий
Альшанский
- АПАктриса
Анастасия
Пронина
- ВААктёр
Вадим
Александров
- ИДАктриса
Ирина
Домнинская
- АПАктриса
Алёна
Проданова
- АААктриса
Алиса
Александрова
- ДФАктёр
Денис
Филимонов
- НАСценарист
Наталья
Афиногенова
- СБСценарист
Сергей
Буртяк
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИРПродюсер
Ирина
Романова
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков