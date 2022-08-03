Золотая невеста
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Золотая невеста

Золотая невеста (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно

8.72014, Золотая невеста
Комедия92 мин12+

О фильме

Деревенские старик со старухой берутся выдать замуж городскую племянницу, засидевшуюся в девках, когда та приезжает погостить на новогодние каникулы. Чтобы привлечь интерес к еe неказистой персоне, оборотистая бабка без ведома племяшки распускает слух, будто Надя – вдова-миллионерша, и скоро получит наследство от умершего мужа-бизнесмена.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Золотая невеста»