Там, где есть счастье для меня
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Там, где есть счастье для меня

Там, где есть счастье для меня (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Там, где есть счастье для меня
Мелодрамы88 мин12+

Сюжет

Надя Степанцова, ответственный руководитель фирмы, с утра до ночи в делах и в одиночку тащит на своих плечах семью. Героиня давно забыла о семейном счастье. Муж Сергей к ней безучастен и вечно переписывается с кем-то по мобильному, а дочь-подросток Настя то и дело норовит увильнуть от общения с матерью.


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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Там, где есть счастье для меня»

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