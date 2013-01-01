Там, где есть счастье для меня (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Там, где есть счастье для меня
Мелодрамы88 мин12+
Сюжет
Надя Степанцова, ответственный руководитель фирмы, с утра до ночи в делах и в одиночку тащит на своих плечах семью. Героиня давно забыла о семейном счастье. Муж Сергей к ней безучастен и вечно переписывается с кем-то по мобильному, а дочь-подросток Настя то и дело норовит увильнуть от общения с матерью.
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
- Режиссёр
Рауф
Кубаев
- НААктриса
Наталия
Антонова
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- Актёр
Сергей
Астахов
- Актёр
Олег
Масленников-Войтов
- ДЛАктёр
Дмитрий
Лавров
- Актриса
Анастасия
Акатова
- ЮВАктриса
Юлия
Васильева
- ДЮАктриса
Дарья
Юрская
- Актриса
Ада
Роговцева
- АМАктриса
Александра
Мельник
- ААСценарист
Алексей
Алешковский
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ЮШОператор
Юрий
Шайгарданов
- ИСКомпозитор
Игорь
Смирнов