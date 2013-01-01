Там, где есть счастье для меня (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Надя Степанцова, ответственный руководитель фирмы, с утра до ночи в делах и в одиночку тащит на своих плечах семью. Героиня давно забыла о семейном счастье. Муж Сергей к ней безучастен и вечно переписывается с кем-то по мобильному, а дочь-подросток Настя то и дело норовит увильнуть от общения с матерью.







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