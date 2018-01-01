Биография

Дарья Юрская — российская актриса. Родилась в Ленинграде 25 июля 1973 года. С детства была близка к миру театра и кино, ее родителями были заслуженные артисты СССР и РФ — Сергей Юрский и Наталья Тенякова. В 10 лет написала пьесу и вместе с подругой поставила и сыграла представление в ялтинском Доме творчества «Актер». В школе получил детскую роль в спектакле в Театре имени Моссовета. В старших классах стала посещать курсы актерского мастерства при Школе-студии МХАТ, после окончания среднего образования была принята в мастерскую О. Табакова. Дарья Юрская начала карьеру в кино, будут подростком, когда в возрасте 14 лет снялась в телепроекте «Этот фантастический мир. Выпуск 13». В 1990 году получила эпизодическую роль в картине «Чернов. Chernov», режиссером которой выступал Сергей Юрский. В 1994 году сыграла главную героиню в драме «Графиня Шереметева». В 2000-х годах снималась в нестандартной экранизации одной из самых загадочных повестей А. С Пушкина «Эта пиковая дама», сериалах «Грехи отцов», «Врачебная тайна», «Однажды будет любовь», «Дневник доктора Зайцевой 2», «Под прикрытием», одной из последних работ стало участие в телесериале «Нелюбимый мой» 2021 года.