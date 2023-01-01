Биография

Екатерина Молоховская — российская актриса кино и озвучки. Родилась в белорусском городе Полоцк 28 октября 1985 года. В раннем возрасте мама Екатерины привила ей любовь к музыке, благодаря чему девочка занималась в музыкальной школе и окончила класс фортепиано. После школы будущая кинодеятельница рассматривала для себя возможность стать журналисткой, однако позже поступила на актерский факультет вуза в Минске. Не окончив его, Молоховская переехала в Москву, где ее следующей остановкой стала учеба в Щепкинском училище, которое она окончила в 2009 году. Сейчас на счету Екатерины Молоховской более 50 работ в фильмах и сериалах. Первые небольшие роли актриса сыграла в картинах «Вакцина» 2007 года и «Капкан для киллера» 2008 года. Карьерный взлет ожидал ее после участия в мини-сериале «Своя правда». Также актриса известна по проектам «Без следа», «Молодежка», «Зона комфорта» с Гариком Харламовым и «Трудные подростки» из линейки more originals.