Сколько стоит счастье (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бедная сельская учительница выигрывает в лотерею крупную сумму, после чего ее жизнь переворачивается с ног на голову.



Будни школьной учительницы Нины тяжелы и безрадостны: работа, уборка, готовка… Денег ни на что не хватает, муж давно забыл, что такое романтика. Увидев по телевизору рекламу лотереи, Нина решает попытать счастья и неожиданно выигрывает главный приз — 15 миллионов рублей. Новость вызывает зависть у всех знакомых и друзей, но Нине нет до этого дела, ведь после долгого отсутствия в родные края возвращается Андрей, ее юношеская любовь…или останется верна своей семье? И «Сколько стоит счастье»? Ответы на все вопросы получат те зрители, которые будут смотреть онлайн сериал «Сколько стоит счастье» (2016).



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