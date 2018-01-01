Wink
Фильмы
Личное дело майора Баранова
Актёры и съёмочная группа фильма «Личное дело майора Баранова»

Актёры и съёмочная группа фильма «Личное дело майора Баранова»

Режиссёры

Роман Просвирнин

Режиссёр

Актёры

Алексей Макаров

Актёрмайор Баранов
Мария Миронова

АктрисаЕкатерина Бударина
Леонид Громов

АктёрГолубев
Валерий Афанасьев

Актёргенерал
Дмитрий Зеничев

АктёрШприц
Михаил Богдасаров

АктёрСереда
Максим Юдин

АктёрДенис
Сергей Гусинский

АктёрЖорж
Нина Есина

АктрисаЛиза
Андрей Селиванов

АктёрПьер Дюшанель

Сценаристы

Илья Цофин

Сценарист

Продюсеры

Ирина Смирнова-Бейнарович

Продюсер
Александр Кушаев

Продюсер
Дмитрий Зайцев

Продюсер
Дмитрий Бейнарович

Продюсер

Художники

Екатерина Цитрина

Художница
Александр Костяшин

Художник

Монтажёры

Клим Козинский

Монтажёр

Операторы

Владимир Быховский

Оператор

Композиторы

Евгений Скрипкин

Композитор