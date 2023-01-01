Каждый за себя
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Каждый за себя

Каждый за себя (сериал, 2012) смотреть онлайн бесплатно

8.82012, Каждый за себя 1 сезон
Драмы, Мелодрамы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Ника – цветущая молодая женщина, ее жизнь – воплощенная мечта: красота, любимый муж, успешный бизнес. «Мне везет в Москве с первого дня», - говорит героиня. Но однажды череда удач резко обрывается – муж Ники Олег впадает в долги и под угрозой смерти должен найти огромную сумму в считанные дни... Чтобы спасти его, героиня устраивается домработницей и, закабалив себя на год, получает в кредит заветную сумму. Нике кажется, что несчастье миновало, но главный удар впереди – забрав деньги, муж бросает женщину ради новой любви и Ника остаeтся один на один со своим отчаянием и новой «семьeй», где царят совсем другие законы...

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