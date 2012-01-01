Каждый за себя (сериал, 2012) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
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Сюжет
Ника – цветущая молодая женщина, ее жизнь – воплощенная мечта: красота, любимый муж, успешный бизнес. «Мне везет в Москве с первого дня», - говорит героиня. Но однажды череда удач резко обрывается – муж Ники Олег впадает в долги и под угрозой смерти должен найти огромную сумму в считанные дни... Чтобы спасти его, героиня устраивается домработницей и, закабалив себя на год, получает в кредит заветную сумму. Нике кажется, что несчастье миновало, но главный удар впереди – забрав деньги, муж бросает женщину ради новой любви и Ника остаeтся один на один со своим отчаянием и новой «семьeй», где царят совсем другие законы...
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Информация
Рейтинг
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- СКАктриса
Светлана
Кожемякина
- МСАктёр
Михаил
Сафронов
- Актёр
Вадим
Медведев
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- Актёр
Константин
Карасик
- ЕБАктриса
Елена
Бирюкова
- Актёр
Валерий
Баринов
- ГААктёр
Григорий
Адаменко
- НСАктёр
Николай
Сирин
- ОААктёр
Олег
Алмазов
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВБОператор
Владимир
Быховский