Однажды и навсегда (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.92013, Однажды и навсегда
Мелодрама89 мин12+
О фильме
Казалось бы, жизнь Марии Черкасовой складывается как нельзя лучше. Она окончила институт с красным дипломом, теперь у нее престижная работа в банке. Есть жених – перспективный юрист Игорь. Вместе они уже планируют свадебное путешествие. Но неожиданно Маша застает его с другой. И хотя личная жизнь дала трещину, зато у Маши вдруг пошли в гору дела на работе. Директор Геннадий Петрович оценил деловые качества и красоту молодой сотрудницы. И несмотря на то, что Мария работает только первый год, он назначает ее начальником отдела.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
- АНРежиссёр
Артем
Насыбулин
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- МЗАктёр
Матвей
Зубалевич
- АКАктёр
Артем
Крылов
- Актёр
Сергей
Губанов
- Актриса
Юлия
Юрченко
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Ирина
Чериченко
- ЕТАктриса
Екатерина
Травова
- МШАктриса
Маргарита
Шляхтыч
- ЕЛАктриса
Елена
Лемешко
- АГСценарист
Анна
Гусельникова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ИКОператор
Илья
Кондратьев
- АИКомпозитор
Антон
Ильин