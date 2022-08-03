Однажды и навсегда
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Однажды и навсегда

Однажды и навсегда (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.92013, Однажды и навсегда
Мелодрама89 мин12+

О фильме

Казалось бы, жизнь Марии Черкасовой складывается как нельзя лучше. Она окончила институт с красным дипломом, теперь у нее престижная работа в банке. Есть жених – перспективный юрист Игорь. Вместе они уже планируют свадебное путешествие. Но неожиданно Маша застает его с другой. И хотя личная жизнь дала трещину, зато у Маши вдруг пошли в гору дела на работе. Директор Геннадий Петрович оценил деловые качества и красоту молодой сотрудницы. И несмотря на то, что Мария работает только первый год, он назначает ее начальником отдела.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Однажды и навсегда»