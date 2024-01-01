Огниво (Фильм 2024) смотреть онлайн

Приключение, которое зажжет ваши сердца! Фильм «Огниво» доступен на Wink: киносказка от создателя «По щучьему велению» с Ириной Старшенбаум и Романом Евдокимовым в главных ролях.



В царстве, где волшебство неразрывно связано с реальностью, а добро всегда торжествует над злом, живет молодой находчивый солдат Ваня. Однажды он находит старинное огниво, которое оказывается не обычным предметом, а порталом в другой мир. Из этого магического артефакта появляется прекрасная царевна Даша, которая просит Ваню спасти ее и королевство от таинственного и коварного Лиходея. Вместе герои отправляются в опасное путешествие, полное неожиданностей и встреч с мифическими существами.



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