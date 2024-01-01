Огниво (Фильм 2024) смотреть онлайн
О фильме
Приключение, которое зажжет ваши сердца! Фильм «Огниво» доступен на Wink: киносказка от создателя «По щучьему велению» с Ириной Старшенбаум и Романом Евдокимовым в главных ролях.
В царстве, где волшебство неразрывно связано с реальностью, а добро всегда торжествует над злом, живет молодой находчивый солдат Ваня. Однажды он находит старинное огниво, которое оказывается не обычным предметом, а порталом в другой мир. Из этого магического артефакта появляется прекрасная царевна Даша, которая просит Ваню спасти ее и королевство от таинственного и коварного Лиходея. Вместе герои отправляются в опасное путешествие, полное неожиданностей и встреч с мифическими существами.
Сумеет ли солдат одолеть злодея, узнаете в захватывающем семейном фэнтези «Огниво». Фильм (2024) смотреть онлайн в хорошем качестве вы можете на видеосервисе Wink!
Огниво смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Фэнтези
Качество4K, Full HD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Войтинский
- Актёр
Роман
Евдокимов
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актриса
Антонина
Бойко
- Актёр
Виталий
Хаев
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актёр
Ян
Цапник
- СМАктёр
Сергей
Марин
- ОЗАктриса
Ольга
Зайковская
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- Актриса
Ирина
Горбачёва
- РЮАктёр
Роберт
Юсупов
- Актёр
Владимир
Носик
- АФАктёр
Алексей
Фаддеев
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актриса
Валентина
Мазунина
- НЛАктёр
Николай
Ларчуженков
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- АКАктёр
Анатолий
Кондюбов
- СГАктёр
Степан
Гвоздиков
- ААСценарист
Александр
Архипов
- ХКСценарист
Ханс
Кристиан Андерсен
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- НСПродюсер
Наталья
Смирнова
- АКПродюсер
Анастасия
Кинс
- АКХудожница
Анастасия
Каримулина
- ОМХудожница
Ольга
Михайлова
- НВХудожница
Надежда
Васильева
- ДШОператор
Дмитрий
Шебунин
- Композитор
Константин
Познеков