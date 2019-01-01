Душегубы (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Исторический детектив НТВ, основанный на реальной истории «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Его имя идет третьим в списке самых жестоких советских маньяков — после Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко. Сериал разворачивает сюжет в сторону тех, кто занимался поимкой убийцы: продажного следователя Михаила Шахновича и столичного оперативника Леонида Ипатьева. В ходе расследований вскрывается местная коррупция и постоянное стремление выслужиться перед начальством, скидывая «висяки» на невиновных людей.

