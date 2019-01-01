9.42019, Душегубы. Сезон 1. Серия 4
Триллер, Детектив18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Душегубы (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
- 18+49 мин
О сериале
Исторический детектив НТВ, основанный на реальной истории «витебского душителя» Геннадия Михасевича. Его имя идет третьим в списке самых жестоких советских маньяков — после Андрея Чикатило и Анатолия Оноприенко. Сериал разворачивает сюжет в сторону тех, кто занимался поимкой убийцы: продажного следователя Михаила Шахновича и столичного оперативника Леонида Ипатьева. В ходе расследований вскрывается местная коррупция и постоянное стремление выслужиться перед начальством, скидывая «висяки» на невиновных людей.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ДТРежиссёр
Давид
Ткебучава
- ЕАРежиссёр
Евгений
Антропов
- СМАктёр
Сергей
Марин
- Актриса
Зоя
Бербер
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актриса
Софья
Синицына
- Актёр
Вячеслав
Крикунов
- Актёр
Александр
Самойленко
- ЯСАктриса
Яна
Сивакова
- НКАктриса
Наталия
Колоскова
- МОАктриса
Мария
Орлова
- ЮТАктёр
Юрий
Тузов
- ЮЗСценарист
Юлиана
Закревская
- АССценарист
Алексей
Сашин
- СМПродюсер
Сюзанна
Муазен
- ИБПродюсер
Ирина
Барк
- ЕТХудожница
Екатерина
Татарская
- СМХудожница
Светлана
Москвина
- АСМонтажёр
Александр
Смирнов
- ПЗМонтажёр
Петр
Зеленов
- ЕГМонтажёр
Екатерина
Говсеева
- ОТОператор
Олег
Топоев
- ИБКомпозитор
Игорь
Бабаев