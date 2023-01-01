Биография

Софья Синицына — актриса кино. Родилась 26 марта 1995 года. Фильмография насчитывает более 15 полнометражных кинолент и сериалов. Известность актрисе принесла роль в многосерийной мелодраме «Фальшивая нота». С ранних лет будущая актриса занималась танцами, живописью, вокалом, исполняла джазовые композиции. В 2015 году поступила в Щукинское училище. Первым фильмом Софьи Синицыной стала многосерийная мелодрама «Фальшивая нота». Начинающей артистке досталась главная роль студентки консерватории. Актриса также поучаствовала в съемках последнего режиссерского проекта С. Говорухина, оттепельной драме-экранизации рассказов С. Довлатова из сборника «Компромисс». Партнерами по съемочной площадке стали такие известные актеры, как Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Дмитрий Астрахан. В 2017 году исполнила эпизодическую роль в фильме «Нелюбовь» режиссера А. Звягинцева. Картина получила приз жюри Каннского фестиваля и другие престижные призы. Также актриса снялась в нескольких рейтинговых сериалах. Небольшие роли Софья Синицына получила в многосерийной комедии «Кухня», детективе «Паук». В 2020 году на экраны вышел многосерийный телевизионный фильм с участием актрисы «Магомаев».