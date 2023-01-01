Биография

Российский актер Евгений Антропов родился 17.09.1986 г. в столице. По гороскопу – Дева. Несмотря на молодость, в его фильмографии уже насчитывается более 50 работ. Будущий артист вместе с младшим братом воспитывался в семье бизнесмена и домохозяйки, которая все свое время уделяла воспитанию детей и заботе о семье. Первые роли Евгений Антропов получил еще будучи школьником. Это была небольшая роль в ученической постановке по пьесе «Том Сойер» Марка Твена. Восторженные отзывы от преподавательского состава и сверстников подтолкнули его задуматься о том, чтобы всерьез заняться карьерой артиста. Окончив школу, он провалил вступительный экзамен в театральный институт, однако попал на режиссерский курс к одному из преподавателей ГИТИСа – Леониду Хейфецу. Попробовав себя в экспериментальной режиссуре фильмов, Евгений Антропов выбрал все же профессию актера. Так его кинокарьера началась в 2007 г. с картины «Кремень», где артист сыграл главную роль. В 2009 г. он появляется на телеэкранах в драме «Жизнь взаймы», где снова получает главную роль. Почти сразу же выходят фильмы «Антикиллер Д. К.: любовь без памяти», «Снегирь», «Колян». Самый новый фильм с его участием – «Большие надежды» 2020 г.