Обратимая реальность (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Компания «Новая реальность» отправляет своих клиентов в «приключения» - виртуальные симуляции любых сценариев, какие только могут прийти им в голову, вплоть до полетов в космос и расправы над надоевшим боссом. Когда в заказанные сюжеты начинают проникать кошмары и страхи, становится понятно, что в дело вступили антивирты – активисты, стремящиеся вернуть людей в настоящий мир. В штат «Новой реальности» внедряется полицейский Михаил, чтобы вычислить агента антивиртов среди сотрудников.



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