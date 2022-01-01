Обратимая реальность (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Компания «Новая реальность» отправляет своих клиентов в «приключения» - виртуальные симуляции любых сценариев, какие только могут прийти им в голову, вплоть до полетов в космос и расправы над надоевшим боссом. Когда в заказанные сюжеты начинают проникать кошмары и страхи, становится понятно, что в дело вступили антивирты – активисты, стремящиеся вернуть людей в настоящий мир. В штат «Новой реальности» внедряется полицейский Михаил, чтобы вычислить агента антивиртов среди сотрудников.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Триллеры
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДКРежиссёр
Дмитрий
Константинов
- ПЧАктёр
Павел
Чинарёв
- ВКАктриса
Вера
Колесникова
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- ВЮАктёр
Владимир
Юматов
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- АСАктёр
Александр
Сирин
- ОЕАктриса
Ольга
Ергина
- Актриса
Евгения
Дмитриева
- Актёр
Алексей
Фатеев
- ДАСценарист
Дмитрий
Алейников
- ДКСценарист
Дмитрий
Константинов
- АИСценарист
Андрей
Ивашкин
- ЕМПродюсер
Евгений
Муллакандов
- АМПродюсер
Александр
Марягин
- ДГПродюсер
Денис
Глинский
- АКПродюсер
Анна
Каминская
- ОШХудожница
Ольга
Шак
- ЮТМонтажёр
Юрий
Трофимов
- ДЯОператор
Дмитрий
Яшонков