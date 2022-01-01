Обратимая реальность
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Обратимая реальность
7.42022, Обратимая реальность
Фантастика, Триллеры80 мин12+

Обратимая реальность (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Компания «Новая реальность» отправляет своих клиентов в «приключения» - виртуальные симуляции любых сценариев, какие только могут прийти им в голову, вплоть до полетов в космос и расправы над надоевшим боссом. Когда в заказанные сюжеты начинают проникать кошмары и страхи, становится понятно, что в дело вступили антивирты – активисты, стремящиеся вернуть людей в настоящий мир. В штат «Новой реальности» внедряется полицейский Михаил, чтобы вычислить агента антивиртов среди сотрудников.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Триллеры

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обратимая реальность»

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