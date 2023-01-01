Сестры (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Новый комедийный проект с Линой Миримской, Анной Котовой-Дерябиной и Ангелиной Стречиной о трех девушках, неожиданно получивших в наследство совсем не женский бизнес.



Связь трех сестер оборвалась 10 лет назад, когда разделились их мнения касаемо нового брака отца — мужчина женился на молодой любовнице, а девушки, оставив родной дом, разбежались в противоположных направлениях. Ирина переехала в Москву, где построила успешную карьеру, Ольга перебралась в Ретищево и стала преподавать русскую литературу, а Мария в надежде разбогатеть осталась в Саратове трудиться парикмахером. Героини должны забыть о прошлой жизни и встретиться вновь, чтобы руководить бизнесом покойного отца — автосервисом, где правит мужской коллектив, мачеха и коррупция.



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