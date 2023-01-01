Сестры (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 18+44 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 1
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 3
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 4
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 5
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 6
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 7
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 8
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 9
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 10
- 18+26 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 11
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 12
- 18+24 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 13
- 18+24 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 14
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 15
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 16
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 17
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 18
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 19
- 18+27 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 20
- 18+14 мин
Сестры
Сезон 1 Серия 21
Сюжет
Новый комедийный проект с Линой Миримской, Анной Котовой-Дерябиной и Ангелиной Стречиной о трех девушках, неожиданно получивших в наследство совсем не женский бизнес.
Связь трех сестер оборвалась 10 лет назад, когда разделились их мнения касаемо нового брака отца — мужчина женился на молодой любовнице, а девушки, оставив родной дом, разбежались в противоположных направлениях. Ирина переехала в Москву, где построила успешную карьеру, Ольга перебралась в Ретищево и стала преподавать русскую литературу, а Мария в надежде разбогатеть осталась в Саратове трудиться парикмахером. Героини должны забыть о прошлой жизни и встретиться вновь, чтобы руководить бизнесом покойного отца — автосервисом, где правит мужской коллектив, мачеха и коррупция.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Лина
Миримская
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Янина
Студилина
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Артур
Ваха
- Сценарист
Анна
Розина
- Сценарист
Андрей
Дерьков
- Сценарист
Станислав
Гунько
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АНХудожник
Алексей
Никоненко
- ДДХудожница
Дарья
Денисова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- МПХудожница
Мария
Приемко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- Оператор
Денис
Першин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков