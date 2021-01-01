Сестры. Сезон 1. Серия 14
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Сестры
1-й сезон
14-я серия
9.22021, Сестры. Сезон 1. Серия 14
Комедии, Мелодрамы18+
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Сестры (сериал, 2021) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

История трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца. Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Учительнице Ольге, парикмахеру Маше и бизнес-леди Ирине предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сестры»