Сестры (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 1
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Сестры
Сезон 2 Серия 2
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 3
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Сестры
Сезон 2 Серия 4
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 5
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 6
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 7
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Сестры
Сезон 2 Серия 8
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 9
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 10
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 11
- 18+25 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 12
- 18+26 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 13
- 18+15 мин
Сестры
Сезон 2 Серия 14
Сюжет
Продолжение российского комедийного сериала о трех молодых женщинах, получивших в наследство автомастерскую в Саратове. Не пропустите легкую мелодраму «Сестры» — 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно в любое время на Wink.
Во втором сезоне Мария, Ирина и Ольга продолжают управлять семейным бизнесом, который достался им от отца. Коллектив из сорока мужчин постоянно бросает им новые вызовы, требующие быстрого решения. Несмотря на это, девушки не теряют бодрости духа и стремятся улучшить не только рабочие процессы, но и личную жизнь. Энергичная парикмахерша Мария проходит через развод с мужем и задумывается о своем будущем. Предприимчивая столичная штучка Ирина завязывает отношения с Ильей, но их планам мешает его бывшая жена, неожиданно появившаяся в городе. А скромная преподавательница литературы Ольга, находясь в отношениях с Игорем, испытывает влечение к другому мужчине.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Илья
Силаев
- Актриса
Лина
Миримская
- Актриса
Анна
Котова
- Актриса
Ангелина
Стречина
- Актёр
Антон
Филипенко
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Янина
Студилина
- Актёр
Александр
Обласов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Сергей
Чирков
- Актёр
Артур
Ваха
- Сценарист
Анна
Розина
- Сценарист
Андрей
Дерьков
- Сценарист
Станислав
Гунько
- СЛСценарист
Сергей
Лебедев
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АНХудожник
Алексей
Никоненко
- ДДХудожница
Дарья
Денисова
- ЕМХудожница
Евгения
Макеева
- МПХудожница
Мария
�Приемко
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- Оператор
Денис
Першин
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков