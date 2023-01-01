Сестры (сериал, 2023) сезон 2 смотреть онлайн

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Продолжение российского комедийного сериала о трех молодых женщинах, получивших в наследство автомастерскую в Саратове. Не пропустите легкую мелодраму «Сестры» — 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно в любое время на Wink.



Во втором сезоне Мария, Ирина и Ольга продолжают управлять семейным бизнесом, который достался им от отца. Коллектив из сорока мужчин постоянно бросает им новые вызовы, требующие быстрого решения. Несмотря на это, девушки не теряют бодрости духа и стремятся улучшить не только рабочие процессы, но и личную жизнь. Энергичная парикмахерша Мария проходит через развод с мужем и задумывается о своем будущем. Предприимчивая столичная штучка Ирина завязывает отношения с Ильей, но их планам мешает его бывшая жена, неожиданно появившаяся в городе. А скромная преподавательница литературы Ольга, находясь в отношениях с Игорем, испытывает влечение к другому мужчине.



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