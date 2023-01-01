Сестры. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Сестры
2-й сезон
1-я серия
9.22023, Сестры. Сезон 2. Серия 1
Комедия, Мелодрама18+
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Сестры (сериал, 2023) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

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О сериале

Во втором сезоне Оле, Ире и Маше в перерывах между новыми забавными приключениями придется задуматься, как совмещать самореализацию и любовь. Оставайтесь на Wink, чтобы узнать, как у них это получится, — смотреть сериал «Сестры» 2 сезон онлайн в хорошем качестве можно на нашем сервисе.

В следующих эпизодах комедийного сериала трое сестер продолжают заниматься брутальным семейным бизнесом, автосервисом отца. С какими бы сложностями Ольга, Ирина и Мария ни сталкивались, они всегда находят решение с присущим им юмором. Работа отнимает немало времени, но троица не теряет энтузиазма в попытках устроить личную жизнь, полную сюрпризов. В роман Иры и Ильи вдруг вмешивается его бывшая жена, недавно вернувшаяся в город. Оля неожиданно понимает, что испытывает чувства к другому, хотя у нее есть Игорь. Маша после разрыва с мужем начала копаться в себе, но не оставила попыток найти свое счастье. Тем временем их мачеха Лена вступает в отношения с молодым парнем, который всех только настораживает.

Как героини распутают клубок чувств и разрулят проблемы на работе? Узнаете, если будете смотреть сериал «Сестры» 2 сезон онлайн в хорошем качестве на нашем сервисе.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сестры»