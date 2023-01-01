Биография

Станислав Гунько — российский продюсер, сценарист и актер. Родился 20 декабря 1982 года. Кинодеятель окончил экономический факультет в архитектурно-строительном вузе в Волгограде. Несмотря на отсутствие профильного образования в области кинематографа он смог занять пост креативного продюсера телеканала СТС. Также Гунько также несколько раз пробовал себя в роли актера: его можно увидеть в сериалах «Психологини», «С чего начинается Родина» и «Светофор». В продюсерском портфолио Станислава Гунько числятся ситкомы «Папины дочки» и «Папа на вырост». Также он продюсировал и участвовал в написании сценариев к лентам «Сестры», «Короче», «Два отца и два сына» и «Крыша мира».